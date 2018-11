Soirée d’information sur le site de recherche en thanatologie

Crédit photo : Marie-Eve Veillette

TROIS-RIVIÈRES. L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) tiendra une soirée d’information publique le 27 novembre à 19h30 au gymnase de l’école Terre-des-Jeunes (8260, rue Cartier) à Bécancour dans le but de renseigner la population à propos de son projet de site sécurisé de recherche en thanatologie.

Les professeurs-chercheurs Shari Forbes, Frank Crispino et Gilles Bronchti présenteront le projet et répondront aux questions de l’auditoire. C’est soirée est ouverte à tous et aucune réservation n’est nécessaire.

Rappelons que l’UQTR étudie la possibilité d’implanter son futur site sécurisé de recherche en thanatologie sur les terrains de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, dans une zone isolée et boisée sur la rue Louis-Riel.

