BOUM prend de l’expansion

Crédit photo : Marie-Eve Alarie

TROIS-RIVIÈRES. Lancé en septembre 2017 à l’école St-Paul, BOUM, le programme éducatif de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR) se poursuit pour une deuxième année avec une nouvelle cohorte de 11 élèves qui s’ajoutent aux 11 élèves déjà inscrits à la première année.

Le programme a eu de belles retombées auprès des élèves qui y participaient l’année dernière.

«J’étais sceptique au début, admet Manon Rocheleau, directrice de l’école St-Paul et de l’école St-Philippe. Faire pratiquer des jeunes de la 2e à la 5e année cinq jours par semaine après les cours et de les initier aux rudiments de la musique, c’était tout un pari! Les jeunes ont persévéré, appris et ont fait des prestations publiques. Ils ont au de grands apprentissages de toute sorte au-delà de la musique, tels que l’assiduité, le dépassement de soi et le vivre ensemble.»

Le programme demande un grand engagement de la part des enfants. La grille horaire hebdomadaire comprend quatre cours de groupe de violon ou de violoncelle, quatre cours de chant choral, deux cours de théorie musicale et d’apprentissage des notes, quatre cours de percussions, quelques cours d’activités artistiques et un cours de yoga.

La majorité de la première cohorte est de retour pour une deuxième année dans le programme.

«On a aussi constaté une meilleure concentration des enfants et une meilleure capacité d’écoute. C’est important de s’écouter quand on joue ensemble. On a vu une belle progression de ce côté, tout comme dans le sentiment de groupe et l’estime de soi des jeunes. Le fait de venir faire une prestation à la salle Thompson leur a aussi donné un grand sentiment de fierté», poursuit Natalie Rousseau, directrice générale de l’OSTR.

Les élèves du programme BOUM se produiront d’ailleurs à la salle J.-Antonio-Thompson le 15 décembre en ouverture du prochain concert de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, Noël au fil des siècles.

Vers d’autres écoles

L’engagement de différentes fondations privées dans le programme BOUM, dont la Fondation du Club Richelieu de Trois-Rivières qui fait un don de 25 000$ sur cinq ans, permet d’assurer la pérennité du programme.

D’ailleurs, on devrait voir BOUM s’étendre dans d’autres écoles au cours des prochaines années. Natalie Rousseau souhaite faire augmenter le nombre de participants à l’école St-Paul jusqu’à 30 à 40 jeunes. Mais dès l’année prochaine, on pourrait voir le programme s’implanter dans une autre école de Trois-Rivières.