Audrey Leblanc et Marc Lemire se distinguent aux Grands Prix des Hebdos

Félicitations à nos collègues ­Audrey Leblanc et ­Marc ­Lemire qui se sont démarqués à l’occasion des ­Grands Prix des Hebdos.

Cette soirée, organisée par ­Hebdos ­Québec, s’est tenue le 15 juin à l’occasion d’une visioconférence regroupant plus d’une centaine de participants de toutes les régions de la province.

La journaliste Audrey Leblanc a récolté deux nominations. Dans les catégories Arts, culture et vie communautaire, elle a obtenu une troisième place pour son article « Aider les vétérans: le combat de Jenny Migneault« . Elle avait alors rencontré la militante pour les droits des vétérans et de leur famille qui avait développé nouveau service pour aider les professionnels de la santé à aider les vétérans.

Audrey s’est aussi distinguée dans la catégorie Environnement et agroalimentaire pour son article « Faire de l’argent avec des déchets » portant sur l’entreprise Uni-Recycle. Elle y a raflé la troisième position.

Également, ­Marc ­Lemire s’est vu remettre le premier prix dans la catégorie Meilleur conseiller publicitaire.

La ­Mauricie rafle les honneurs

Créé en 1949, le concours des ­Grands Prix des Hebdos vise à mettre en lumière l’excellence du travail des journalistes et des artisans de la presse locale et régionale. À la sortie d’une pandémie qui aura duré deux ans, l’organisation juge impressionnant de voir le taux de participation au concours, alors que 58 médias membres de l’association ont soumis un total de 815 pièces dans les 16 catégories pour un total de 95 finalistes, dont 35 lauréats ayant terminé en première place.

« Il faut noter la participation exceptionnelle à ce 73e concours des ­Grands ­Prix des ­Hebdos 2022 qui témoigne de la vitalité de nos médias imprimés et numériques et de la passion de ses artisans, et ce, particulièrement à la sortie de cette longue crise sanitaire », a fait valoir ­Benoit ­Chartier, président du conseil d’administration d’Hebdos ­Québec.

Tous les hebdos d’Icimedias de la ­Mauricie ont brillé lors de cette soirée, en récoltant les honneurs dans plusieurs catégories. Dans la région, les journalistes ­Michel ­Scarpino (L’Écho de La Tuque), ­Marie-Ève ­Veillette (Le Courrier Sud) et Bernard Lepage (L’Hebdo du Saint-Maurice) ont aussi reçu des prix, de même que la conseillère publicitaire ­Line ­Plante (L’Écho de Maskinongé), ainsi que l’Écho de ­Maskinongé pour son cahier spécial 100e anniversaire.