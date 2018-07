Zoom sur les Aigles Junior… avec Tom Guilbert

Tom Guilbert / 20 ans

D’où est né cet amour pour le baseball?

-Mon père a toujours été un bon joueur, ainsi qu’un grand amateur de baseball. Dès mon jeune âge, j’allais le voir jouer à chaque fois que j’en avais l’occasion. Il m’a donc rapidement transmis la même passion.

Objectifs cette saison?

-Mon objectif est simple, soit de gagner les séries éliminatoires

Si tu pouvais disputer un match ou une série avec une équipe de ton choix, ce serait laquelle?

-Les Yankees de New York de l’édition 2018. J’ai toujours été un grand fan des Yankees et j’adore la ville de New York. Je crois que l’édition 2018 de l’équipe est très prometteuse.

Quel est ton plus beau souvenir?

-Mon premier match en carrière avec les Aigles représente certainement l’un de mes plus beaux souvenirs de baseball. J’étais impressionné de pouvoir jouer dans un aussi gros stade, et fébrile de pouvoir performer devant mes proches.

Qui sont tes joueurs favoris ou inspirations?

-Aaron Judge est certainement l’un de mes joueurs préférés. En plus de jouer pour les Yankees, il occupe la position de voltigeur, tout comme moi. Lorsqu’il se présente au bâton, il s’agit toujours d’une présence spectaculaire.

Quel est ton emploi étudiant?

-Depuis maintenant trois ans, je suis superviseur à la salle d’entraînement de l’École National de Police de Nicolet.

Que voudrais-tu faire dans la vie plus tard?

-Je suis étudiant au Cégep de Trois-Rivières en Gestion de Commerce. J’aimerais avoir ma propre entreprise un jour.

Chanson préférée?

-J’adore les Foo Fighters, et la chanson «The sky is a neighboorhood» me motive énormément.

Autres principales passions?

-Je suis un amateur de sports en général, et également un bon sportif de salon. J’aime beaucoup suivre les matchs de la LNH, NFL, NBA et de la MLB.