Zoom sur les Aigles Junior… avec Nathan Landry

Nathan Landry / 19 ans

D’où est né cet amour pour le baseball?

– Mon amour pour le baseball est venu tard, puisque j’ai commencé ce sport à l’âge de 12 ans. Cependant, il vient de ma passion de lancer des ballons et des balles dès un jeune âge. Dès le primaire, j’aimais spécialement jouer au ballon chasseur puisque je pouvais lancer fort et d’une façon précise. Ensuite, j’ai connu le baseball grâce à mon cousin et j’ai tout simplement accroché sur ce sport.

Objectifs cette saison?

– Je veux donner une chance à mon équipe de gagner à chaque match, et ce, jusqu’au dernier match des séries éliminatoires. J’aimerais également participer au Championnat canadien des moins de 21 ans.

Si tu pouvais disputer un match ou une série avec une équipe de ton choix, ce serait laquelle?

– Ce serait pour les Expos de Montréal puisque c’était la seule équipe québécoise dans le baseball majeur. Représenter son pays ou sa province est une fierté additionnelle.

Quel est ton plus beau souvenir?

– La fois où j’ai joué devant plus de 800 personnes à mon stade, à Victoriaville. C’était le match d’ouverture des Championnats canadiens de Petites Ligues. J’étais le lanceur partant et on a remporté cette partie.

Qui sont tes joueurs favoris ou inspirations?

– Clayton Kershaw puisqu’il réussit à être constant dans chacune de ses sorties, à chaque saison. Il excelle malgré qu’il soit une cible à chaque match. Également, il est gaucher, tout comme moi.

Quel est ton emploi étudiant?

– Depuis l’âge de 16 ans, je suis serveur au restaurant Olive Rouge, à Victoriaville.

Que voudrais-tu faire dans la vie plus tard?

– J’étudie présentement en Sciences Humaines – profil Administration en espérant être responsable des finances de divers clients dans une banque.

Chanson préférée?

– Ma chanson préférée du moment est Everyday, de Marshmello & Logic.