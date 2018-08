Zoom sur les Aigles Junior… Avec Félix-Antoine Bruneau

Félix-Antoine Bruneau / 18 ans

D’où est né cet amour pour le baseball?

– Quand j’avais 5 ou 6 ans, mon voisin Raphaël Gladu ma montré comment jouer et de là est né mon amour pour le baseball.

Objectifs cette saison?

– Remporter un championnat!

Si tu pouvais disputer un match ou une série avec une équipe de ton choix, ce serait laquelle?

– Les Yankees de New York de 2009, car c’était une excellente équipe et ils ont gagné le championnat. De plus, mon idole Derek Jeter s’alignait pour cette équipe.

Quel est ton plus beau souvenir?

– Mon championnat gagné avec mon équipe Midget AAA.

Que voudrais-tu faire dans la vie plus tard?

– Je veux éventuellement appliquer en Technique policière.

Qui sont tes joueurs favoris ou inspirations?

– Derek Jeter et Manny Machado.

Chanson préférée?

– Boys ‘Round Here, de Blake Shelton.

Autres principales passions?

– Le hockey, le dekhockey, le golf et la crosse.