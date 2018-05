Zoom sur les Aigles Junior… avec Christophe Dubé

Christophe Dubé / 19 ans

D’où est né cet amour pour le baseball?

– Dès mon jeune âge lorsque j’allais voir mon père jouer à la balle molle.

Objectifs cette saison?

– Agir à titre de leader et aider l’équipe à gagner.

Si tu pouvais disputer un match ou une série avec une équipe de ton choix, ce serait laquelle?

– J’aimerais disputer la série mondiale 2017 avec les Dodgers de Los Angeles.

Quel est ton plus beau souvenir?

– Les voyages de baseball que je devais faire en Floride au niveau secondaire et au niveau collégial.

Qui sont tes joueurs favoris ou inspirations?

– Je dirais Chris Archer, de Tampa Bay, et Cody Bellinger, de Los Angeles.

Quel est ton emploi étudiant?

– Je travaille dans un dépanneur depuis maintenant deux ans.

Que voudrais-tu faire dans la vie plus tard?

-J’étudie présentement en finances.

Quelle est ta chanson préférée?

– Go Off, de Lil Uzi Vert, Quavo and Travis Scott

Autres principales passions?

– Je joue au hockey.