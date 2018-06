Zoom sur les Aigles Junior… avec Vincent Ladouceur

Vincent Ladouceur / 18 ans

D’où est né cet amour pour le baseball?

– Mon père me faisait découvrir des sports et c’est le baseball qui m’attirait le plus. Je jouais dans les champs avec mon père et toute ma famille sur la ferme de mes grands-parents à l’âge de cinq ans.

Objectifs cette saison?

– Rien de moins que de gagner et apprendre des vétérans qui m’entourent pour m’améliorer de plus en plus.

Si tu pouvais disputer un match ou une série avec une équipe de ton choix, ce serait laquelle?

– J’opterais pour les Red Sox de Boston de 2004. Il avait une équipe de caractère, il avait du plaisir à jouer et rien ne semblait pouvoir les arrêter.

Quel est ton plus beau souvenir?

– Le Tournoi Bantam de Nicolet.

Qui sont tes joueurs favoris ou inspirations?

– Jose Altuve, des Astros de Houston.

Quel est ton emploi étudiant?

– Je travaille dans un club de golf depuis quatre ans et je travaille en alternance sur des fermes depuis l’âge de 14 ans.

Que voudrais-tu faire dans la vie plus tard?

– J’étudie en science de la nature et je veux devenir physiothérapeute.

Quelle est ta chanson préférée?

– Flatliner, de Cole Swindell/Dierks Bentley

Autres principales passions?

– Le dekhockey et le golf.