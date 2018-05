Zoom sur les Aigles Junior… avec Jeffrey Gérin-Lajoie

Jeffrey Gérin-Lajoie / 21 ans

D’où est né cet amour pour le baseball?

-Ma passion est née grâce à ma mère qui jouait à la balle molle lorsque j’étais plus jeune et mon amour pour le baseball est arrivé vers l’âge de 3 ou 4 ans.

Objectifs cette saison?

-Mon but premier est de tout faire pour pouvoir aider mon équipe à gagner le championnat et je veux toujours donner mon 110%.

Si tu pouvais disputer un match ou une série avec une équipe de ton choix, ce serait laquelle?

-Ce serait avec l’équipe des Aigles Junior d’il y a 2 ans, car tous les gars s’entendaient bien et la chimie était au rendez-vous. On avait toujours du fun et on avait beaucoup de plaisir, autant à pratiquer et qu’à jouer.

Quel est ton plus beau souvenir?

-Mon plus beau souvenir de baseball est celui des Jeux du Québec en 2012, à Shawinigan, où j’ai joué mon plus beau tournoi jusqu’à maintenant.

Qui sont tes joueurs favoris ou inspirations?

-Mon joueur préféré est Brandon Phillips. Pourquoi? Parce qu’il est tellement «soft» sur le terrain et il est trop bon en défensive. Voilà d’où vient mon inspiration pour lui. Il est vraiment spectaculaire et ça, j’aime vraiment ça!

Quel est ton emploi étudiant?

-Chez Bermex, à Maskinongé, depuis le mois de novembre 2017.

Que voudrais-tu faire dans la vie plus tard?

-J’étudie en Charpenterie-Menuiserie et je voudrais travailler dans le domaine de la construction en sortant de l’école.

Quelle est ta chanson préférée?

-Hail to the king, d’Avenged Sevenfold

Autres principales passions?

-Je joue au hockey. C’est vraiment mon autre passion.