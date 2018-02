Un zoo de reptiles

Crédit photo : Audrey Leblanc

ZOO. Le refuge de Monsieur Reptile est maintenant un zoo. Après 25 ans à s’occuper de reptiles abandonnés, Mathieu Naud réalise l’un de ses rêves.

Situé au Carrefour du Cap sur le boulevard Sainte-Madeleine, le zoo compte une centaine d’animaux. «Ça fait un an qu’on a trouvé le local, raconte M. Naud. On l’avait visité et on était tombé en amour, mais notre situation financière ne nous permettait pas d’ouvrir un zoo à ce moment-là.»

Mais le rêve a pris forme en décembre dernier quand le couple a commencé à aménager l’espace. On y retrouve des serpents, des tortues, des lézards et des crocodiles. Chaque jour, de deux à sept heures sont investies pour prendre soin de tous ces animaux. Des expositions d’insectes et d’œuvres d’art sont aussi à l’honneur.

«Quand les gens viennent ici, ce n’est pas juste un divertissement, ils apprennent quelque chose. C’est la continuité de ce que je faisais dans les écoles et les événements, indique M. Naud. Je veux que les enfants aiment l’animal, mais je ne veux pas éveiller un désir de vouloir le posséder. Je veux qu’ils aient le désir de vouloir le protéger parce qu’ils sont importants dans la nature.»

Le zoo est ouvert du mercredi au dimanche. À l’occasion, les heures d’ouverture seront prolongées. Ce sera notamment le cas durant la semaine de relâche. Les détails seront affichés sur la page Facebook de Monsieur Reptile.

Capsules web et formations

Monsieur Reptile tournera de nouvelles capsules vidéo pour sa chaîne Youtube, qui compte plus de 7 000 abonnés dans près de 200 pays. Il veut aussi offrir des formations. Par exemple, des ateliers dédiés aux amateurs pour déterminer le sexe des reptiles. Visage bien connu en Mauricie, Monsieur Reptile a offert plusieurs formations, conférences, expositions et animation au cours de sa carrière. On l’a souvent vu dans les écoles. Il a même fait des fêtes d’enfants.

Le doyen est un python

Technicien en santé animale, Mathieu Naud a accueilli son premier reptile abandonné en 1993, un python royal. Le passionné des animaux n’avait que 16 ans à l’époque. C’est d’ailleurs le doyen du zoo, il a près de 27 ans. «J’aimerais battre le record de 50 ans d’existence pour un python royal», confie M. Naud.

Des fêtes d’enfants

Le zoo de Monsieur Reptile offre aussi la possibilité d’organiser des fêtes d’enfants. «Depuis deux ans, j’offrais un service de fête à domicile, mais on avait beaucoup de demandes pour que les gens puissent organiser des fêtes chez moi. C’est maintenant possible», précise M. Naud. En plus d’une visite guidée du zoo, les enfants ont droit à une démonstration et peuvent même toucher certains animaux.

Adapté pour les tout-petits

Les cages ont presque toutes de deux à trois étages pour que les enfants puissent aussi regarder les animaux à leur hauteur.

Les crocodiles

Saviez-vous que les crocodiles du zoo préfèrent que la température de leur eau soit de 27 degrés Celsius? Normalement, il n’y a aucun ruban sur leur bouche. «On en met seulement quand ils sont en déplacement ou lors d’une activité de manipulation, explique M. Naud. Mes crocodiles n’aiment pas se faire câliner. Quand ils ne sont pas contents, on peut les entendre grogner.»

Une boutique

Dans l’espace boutique, il y a des cadeaux, des bijoux, des toutous, des livres, de l’équipement pour reptiles et de la nourriture pour reptiles.