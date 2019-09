Zone tampon du quartier Sainte-Marguerite: 40 arbres seront plantés

Une quarantaine d’arbres seront plantés dans la zone tampon Sainte-Marguerite (parc Girard) le 28 septembre, de 9h à 12h.

Il s’agit d’une initiative qui était attendue par de nombreux citoyens du quartier. L’endroit fait d’ailleurs l’objet d’une mobilisation citoyenne depuis plusieurs années afin qu’il soit protégé comme un espace vert.

«Il y aurait eu divers projets pour cet endroit. Les citoyens s’étaient mobilisés et ont renversé un alignement qui s’en allait vers la construction d’un garage municipal à cet endroit. Quand je suis arrivé en campagne électorale dans le quartier Sainte-Marguerite, c’était une évidence que les gens voulaient le garder intact et le verdir. On entre donc dans cette mouvance-là pour essayer de le protéger», explique Dany Carpentier, conseiller municipal du district de La-Vérendrye.

Une cinquantaine de citoyens ont pris part, à la fin du mois d’août, à une rencontre d’information pour savoir ce qu’il advenait de ce secteur. «Avec les fonctionnaires, on s’est demandé comment on pourrait le protéger le plus possible. On travaille là-dessus. Cependant, avec les outils légaux municipaux, on ne peut pas engager de futurs conseils à protéger cet espace pour toujours», précise M. Carpentier.

«On réfléchit à des solutions. Par exemple, un organisme du même type que la Fondation Trois-Rivières Durable pourrait faire l’acquisition du terrain pour le protéger. On continue de réfléchir aux options. On va protéger ce terrain du mieux qu’on peut», ajoute-t-il, surtout que le parc Girard, qui s’y trouve, s’est beaucoup développé ces dernières années.

Les citoyens du secteur sont invités à participer à cette plantation. Les arbres fournis seront en pots de 15 à 20 gallons.

Il serait bienvenu d’apporter arrosoirs, pelles et brouettes pour assurer le bon déroulement de la plantation. Pour sa part, la Ville fournira l’accès à l’eau, les arbres, ainsi que la terre nécessaire à la transplantation des arbres. Le point de rendez-vous est donné à l’intersection des rues Saint-Jude et Marguerite-d’Youville.

On peut confirmer sa présence à l’activité auprès du conseiller municipal Dany Carpentier à dcarpentier@v3r.net ou par téléphone au 819 383-9619.