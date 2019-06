Zone d’intervention spéciale : assemblée publique à Trois-Rivières

Le gouvernement du Québec annonce que des assemblées publiques de consultation auront lieu le 4 juillet 2019 dans les régions visées par le projet de décret instituant une zone d’intervention spéciale (ZIS).

L’objectif de ces consultations est d’entendre les personnes et les organisations qui désirent s’exprimer à ce sujet. La ZIS permettrait de décréter un moratoire sur la construction et la reconstruction des bâtiments situés dans l’ensemble des zones inondables cartographiées 0-20 ans et sur le territoire qui a été inondé en 2017 et en 2019 en raison de la crue des eaux. Elle prévoit également des dispositions particulières pour le territoire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Toute personne qui le souhaite pourra également déposer un avis ou un mémoire au zis2019@mamh.gouv.qc.ca, avant la tenue des consultations.

Pour la région de la Mauricie, l’assemblée publique aura lieu à l’endroit suivant :

Hôtel Gouverneur Trois-Rivières

Salle de Bal

975, rue Hart

Trois-Rivières (Québec) G9A 4S3

Heure : 19 h

L’horaire complet des consultations, la liste des municipalités visées, le projet de décret ainsi que toute la documentation pertinente, sont disponibles sur le site Web du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : www.mamh.gouv.qc.ca.