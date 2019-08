ZIS: séance d’information le 13 août

Les citoyens situés à l’intérieur de la zone d’intervention spéciale (ZIS) sont conviés à une séance d’information le 13 août à 19h au Centre d’événements et de congrès interactifs (CECi) de l’hôtel Delta.

Lors de cette rencontre, des experts et représentants de la Ville seront sur place pour informer les citoyens des modalités du décret du gouvernement provincial instituant la ZIS et pour répondre à leurs questions.

Afin de permettre à un maximum de citoyens concernés de participer à cette séance, la Ville rendra le stationnement étagé Badeaux gratuit exceptionnellement lors de cette soirée dès 17 h. Rappelons que le stationnement sur rue au centre-ville est également sans frais les soirs de semaine à partir de 17 h.

La séance sera diffusée en direct sur la page Facebook de la Ville de Trois- Rivières.

Trois-Rivières rappelle aux propriétaires d’immeubles (bâtiments et terrains) situés dans la ZIS qu’ils doivent présenter leur argumentaire concernant le non-fondement de leur résidence dans la ZIS par courriel à l’adresse zis2019@v3r.net avant le 19 août, date limite fixée par le gouvernement provincial.

Trois-Rivières colligera l’ensemble des demandes reçues et les joindra à son mémoire qu’elle déposera au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. À ce jour, sur les quelque 1 500 propriétés touchées sur le territoire trifluvien, plus de 400 demandes de révision ont déjà été recueillies par la Ville.