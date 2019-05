Zewski assoiffé de boxe

Maintenant âgé de 30 ans, le Trifluvien espérait un retour dans le ring bientôt et il espérait un adversaire de taille. Son vœu a été exaucé, car il montrera sur le ring du Casino de Montréal le 28 juin prochain face au Mexicain Abner Lopez (27-9-1, 23 KO).

Zewski sera en sous-carte du combat de championnat du monde IBF des super-mi-moyens mettant en vedette Marie-Ève Dicaire et Maria Lindberg, aspirante #2. Il aura non seulement la chance de défendre son titre WBC International, mais il également l’occasion de mettre la main sur les titres IBF North-American et North American Boxing Organization (NABO).

Nous pourrons recueillir les propos du boxeur plus tard aujourd’hui, lui qui tiendra une conférence de presse dans sa ville natale en fin de matinée.