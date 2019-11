Zewski a boxé 7 rounds avec un pouce cassé

Mikaël Zewski est parvenu à passer le KO au Mexicain Alejandro Davila, ce week-end, au Centre Vidéotron de Québec. Le Trifluvien a réussi l’exploit malgré un pouce fracturé… au 3e round!

Zewski signait donc sa 32e victoire chez les pros – sa 22e par KO – contre un seul revers.

«J’ai frappé mon adversaire sur le coude au 3e round et j’ai ressenti une vive douleur au pouce. À la fin du 3 minutes, j’ai tout de suite signalé à mon coin que j’avais quelque chose à la main», a-t-il laissé tomber.

«Au fil des 7 rounds, suivant j’ai misé beaucoup sur ma main gauche. Je frappais quand même avec ma main droite, mais moins régulièrement et avec moins de force. J’avais surtout beaucoup de difficultés à frapper en combinaison. Je ne pouvais pas me permettre de m’en faire avec ça. Je devais trouver une solution et gagner ce combat-là.»

Le Trifluvien a confirmé une fracture du métacarpe via les réseaux sociaux. Il devra passer les six prochaines semaines avec un pouce immobilisé.