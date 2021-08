Zaz à l’Amphithéâtre Cogeco

Zaz s’arrêtera à l’Amphithéâtre Cogeco le 29 septembre 2022 dans le cadre de sa tournée Organique Tour.

Zaz revient avec son cinquième album à l’automne 2021. Les quatre premiers l’ayant amenée à faire trois tours du monde, il était temps pour l’artiste de poser ses valises. Voici donc un disque qu’elle a initié pendant le confinement printanier de 2020.

Pour ce nouvel album, Zaz a travaillé avec le réalisateur néerlandais REYN (Vanessa Paradis, Stephan Eicher, Benjamin Biolay, Gaëtan Roussel, …) avec qui elle a pris le temps de donner une teinte particulière à chaque chanson de l’album.

Les spectateurs pourront à nouveau visiter l’univers et la personnalité unique de l’artiste, découvrir de nouvelles facettes de son art, tous ses sortilèges et retomber sous le charme de ses plus grands succès : Je veux, On ira, Éblouie par la nuit, Que vendra … et son dernier succès, Imagine.

Les billets seront en vente au coût de 65,53$ le vendredi 3 septembre à 11h au amphitheatrecogeco.com et par téléphone du lundi au dimanche de 11h à 18h au 819 380-9797.