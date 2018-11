Zackary Beaudoin, Antoine Masson et Marc-Antoine Bouillon coulent Donnacona

Crédit photo : Photo courtoisie - Jimmy Vachon

Dans la Ligue de hockey Senior AAA du Québec, le Climatisation Cloutier a connu une bonne troisième période pour se sauver avec une victoire de 7 à 5 à Donnacona. Zackary Beaudoin, Antoine Masson et Marc-Antoine Bouillon ont récolté 16 points.

Les visiteurs se sont donné une avance de 4 à 3 après la première période. Le Métal Perreault est revenu à la charge au deuxième vingt pour soutirer une égalité de 5 à 5 après 40 minutes de jeu.

En troisième période, Marc-Olivier Groleau a touché la cible dès la première minute de jeu. Son premier but de la présente campagne allait s’avérer être le but gagnant. Bouillon est ensuite venu inscrit son 4e but du match dans un filet désert.

Outre Bouillon avec 4 buts et 1 aide, Masson a récolté 1 but et 5 passes, tandis que Beaudoin terminait sa soirée de travail avec 5 passes.

Devant le filet, ce n’était ni la soirée de Derick Roy, ni celle de Samuel Tanguay. Les deux cerbères ont réalisé 27 arrêts chacun.

«Jusqu’à présent nous sommes satisfaits de notre groupe de joueurs. Nous sommes encore en mode évaluation pour certains. Nous avons trois ou quatre dossiers d’ouverts afin de joindre un nouveau morceau important à l’équipe», a commenté Fabien Dubé, directeur général madelinois.



«Notre groupe de leaders permet de véhiculer les valeurs de l’organisation de la bonne manière aux nouveaux joueurs. Je suis satisfait de l’implication de ceux-ci. Finalement, le support des fans est là en début de saison. C’est intéressant, malgré notre dernière saison décevante, les partisans font confiance aux dirigeants et appuie l’équipe.»

Le prochain adversaire des Madelinois sera le Condor de Nicolet. La rencontre aura lieu samedi, en direct de l’Aréna Jean-Guy Talbot, dès 20h.