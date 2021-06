Zachary Bolduc remporte le Trophée Michael Bossy

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a profité de la deuxième partie de la finale de la Coupe du Président 2021 pour souligner deux gagnants de trophée. De Bécancour, Zachary Bolduc a remporté le Trophée Michael Bossy remis au meilleur espoir professionnel. L’attaquant de l’Océanic de Rimouski, et ancien Estacades de Trois-Rivières (Midget AAAA), a été surpris par Louis Jean et Mike Bossy sur l’écran principal du Centre Vidéotron. Les animateurs de TVA Sports ont dévoilé son nom à la fin du premier entracte. Bolduc est classé au 17e rang chez les patineurs nord-américains se retrouvant sur la liste finale de la Centrale de recrutement de la LNH, publiée jeudi dernier, en vue du prochain repêchage. Il a marqué 10 buts et amassé 17 aides en 27 parties cette saison. Zachary L’Heureux (Mooseheads d’Halifax) et Xavier Bourgault (Cataractes de Shawinigan) étaient les deux autres finalistes du prix de meilleur espoir professionnel Kubota. Ils sont eux aussi pressentis comme des choix potentiels de première ronde par la Centrale de recrutement de la LNH. La Directrice des services aux joueurs de la LHJMQ, Natacha Llorens, a quant à elle remis le Trophée Marcel-Robert CIBC à l’attaquant des Foreurs, Jacob Gaucher, avant la mise au jeu initiale. Un comité indépendant a sélectionné le Longueillois comme Joueur-étudiant de l’année à la suite d’une étude approfondie de son dossier scolaire et d’une entrevue. Gaucher a complété 15 cours de son Baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Nouveau-Brunswick, en maintenant une moyenne cumulative exceptionnelle de 4.1. Francesco Lapenna (Voltigeurs de Drummondville) et Mathieu Gagnon (Huskies de Rouyn-Noranda) étaient les deux autres finalistes au trophée.