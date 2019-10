Yves Perron: «On va s’arranger pour vous rendre fiers»

Une semaine après son élection, le nouveau député de Berthier-Maskinongé, Yves Perron, a présenté aux médias sa vision et les priorités sur lesquelles il entend rapidement travailler lors de son mandat.

En affirmant être rassembleur, M. Perron a d’abord indiqué qu’il serait très présent dans le comté afin de s’approprier les dossiers et d’offrir son soutien aux organismes communautaires, aux élus municipaux et aux entrepreneurs de la région.

Yves Perron a fait un retour sur la récente campagne électorale et se dit fier du travail accompli. «Nous avons fait une campagne propre, agréable et d’idées. Nous avons été respectueux et quand j’ai critiqué, c’était seulement sur le contenu et sur les dossiers, jamais sur les personnes. Merci à la population pour cette confiance. On va s’arranger pour vous rendre fiers. Il faut maintenant livrer la marchandise. Je veux être le député de tous les citoyens», a indiqué le député.

Le représentant fédéral de Berthier-Maskinongé a d’ailleurs confirmé qu’il s’installerait à Louiseville où son bureau de circonscription sera établi.

«J’ai l’intention de reprendre le bureau de Mme Brosseau, car les gens sont habitués que le bureau soit à cet endroit. Au niveau géographique, c’est aussi au centre de la circonscription. Au-delà de ça, j’ai la ferme intention d’être très mobile dans le comté. On réfléchit à une présence flottante sur le territoire. Il y a beaucoup d’organismes communautaires sur le territoire et je pourrais occuper leurs locaux en échange d’une contribution financière. Ça permettrait d’être présent un peu partout et d’aider en même temps les organisations. Tout le monde peut être gagnant», estime-t-il.

L’équipe d’Yves Perron sera composée d’Ingrid Haegeman, de Lyne Tanguay et d’Éric Drouin-Laurendeau.

Priorités

Le député de Berthier-Maskinongé compte en premier lieu s’attaquer à l’agriculture. Yves Perron mettra toute la pression nécessaire sur le gouvernement en place afin qu’il verse l’intégralité des compensations prévues aux agriculteurs, et ce, avant Noël. De plus, M. Perron entend défendre la gestion de l’offre tout au long de son mandat.

Il établira aussi, au cours des prochaines semaines, sa ligne d’attaque afin que les municipalités de la région puissent profiter du service d’Internet haute vitesse et d’un réseau cellulaire fiable. «Ça fait au moins 10 ans qu’on promet des avancées dans ce secteur, mais à ce jour, il y a encore trop de personnes qui n’ont pas cet accès. Il est temps d’agir et d’offrir des services de qualité», rapporte le député.

Yves Perron juge que le Zoo de Saint-Édouard doit redevenir un lieu touristique attrayant pour les visiteurs. Il s’engage à prendre connaissance du dossier afin d’évaluer les possibilités de relance ou de trouver une nouvelle vocation au site.

Enfin, le député bloquiste promet d’ajouter à ses priorités le dossier de la pyrrhotite afin que les victimes puissent recevoir les compensations suite aux pertes subies par cette problématique.

«Je serai un député présent, disponible et rassembleur. Nous avons une équipe compétente qui n’a pas peur de travailler et de se battre pour les gens de Berthier-Maskinongé», conclut-il.