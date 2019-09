Yves Perron: «Je suis le candidat dont Berthier-Maskinongé a besoin»

Le candidat bloquiste dans la circonscription de Berthier-Maskinongé, Yves Perron, a lancé sa campagne électorale au Café La Bezotte de Yamachiche, mercredi matin.

C’est sous le signe de la confiance et de l’optimisme que M. Perron a prononcé un discours dans lequel il a tenté de prouver que le Bloc Québécois représente la seule formation politique qui défendra sans compromis les intérêts du Québec. «Ce que le Bloc Québécois propose dans Berthier-Maskinongé, c’est Yves Perron, le bon député avec le bon chef. Voter pour le Bloc Québécois, c’est voter pour le Québec. Durant ma campagne, je ferai la démonstration que seul le Bloc Québécois sera le porteur des consensus du Québec», a mentionné le candidat.

Rapidement, Yves Perron a dévoilé les grands thèmes qu’il entend aborder tout au long de sa campagne électorale. D’abord, il souhaite défendre la gestion de l’offre, soutenir le milieu agricole et ses producteurs, mettre en place des mesures pour protéger les berges, faire avancer le dossier de la pyrrhotite, faciliter la venue et l’intégration des travailleurs étrangers et appuyer de façon significative les médias locaux.

Il entend également accorder une grande importance à la pénurie de main-d’œuvre, à l’environnement, au transport collectif, aux investissements fédéraux et au développement des infrastructures, au tourisme et à la culture. Le candidat s’engage aussi à travailler pour relancer le Zoo de Saint-Édouard ou à trouver une nouvelle vocation au site pour maintenir un attrait et une activité économique importante à Saint-Édouard-de-Maskinongé.

«Le fédéral ramasse la moitié de notre portefeuille. Cet investissement-là ne revient pas. J’accorderai une grande attention aux enjeux qui touchent directement les gens de Berthier-Maskinongé. La population va non seulement découvrir dans cette campagne un candidat simple, authentique et honnête, mais aussi un chef qui est passionné du Québec et dont le discours est droit et courageux. Notre chef, Yves-François Blanchet, fait preuve de franchise lorsqu’il s’adresse à la population et je pense que la population va apprécier ces qualités-là. On va porter la voix du Québec. On a besoin que le Bloc Québécois redevienne un parti reconnu à la Chambre des communes», souligne Yves Perron.

Ce dernier a profité de l’occasion pour s’exprimer sur des enjeux nationaux dont la loi sur la laïcité qui s’est invitée dans la campagne lors des derniers jours. «La plupart des chefs fédéraux ont eu beaucoup de peine quand les Québécois se sont donnés une loi raisonnable qui fait un très large consensus. Il y en a qui disent qu’ils ne la contesteront pas… pour l’instant. Le Bloc Québécois, Yves Perron, le futur député de Berthier-Maskinongé et notre chef sont les seuls à ne pas tenir deux discours différents et à vous assurer que si les gens du comté veulent un ardent défenseur de cette position-là, bec-et-ongles, peu importe les contestations, ils doivent voter pour moi!»

Le candidat bloquiste rappelle que d’autres enjeux retiendront son attention, dont le rapport d’impôt unique, la possibilité du retour du pipeline Énergie Est et le dossier SNC-Lavalin, par exemple.

Yves Perron en est à sa deuxième tentative pour se faire élire dans Berthier-Maskinongé. En 2015, il avait terminé au deuxième rang derrière la députée néodémocrate sortante Ruth Ellen Brosseau.

L’homme de Saint-Félix-de-Valois poursuivra sa tournée de la circonscription lors des prochains jours afin de rencontrer les élus, les organismes, les entrepreneurs et les citoyens. «Un député doit représenter les gens de sa circonscription et travailler pour eux. Il doit se lever debout quand les intérêts de son monde sont remis en question. Il ne faut pas attendre qu’il y ait des problématiques. On doit aller au-devant et il faut essayer de stimuler l’investissement dans la circonscription. Je m’engage à faire ça», conclut-il.