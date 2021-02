Yves Perron convie la population à une rencontre citoyenne virtuelle

Le député de Berthier-Maskinongé et porte-parole en matière d’agriculture, d’agroalimentaire et de gestion de l’offre, Yves Perron, invite la population à une rencontre citoyenne virtuelle en direct de sa page Facebook le mercredi 10 février 2021, dès 19h.

Cet événement permettra au député de répondre aux questions des gens de la région. «On le sait, le contexte que nous connaissons actuellement ne nous permet pas de nous rencontrer, ni d’organiser des activités avec les citoyens et les principaux acteurs de la circonscription. À la même période l’année dernière, nous invitions la population à un événement portes ouvertes pour l’inauguration du bureau de circonscription. Cette année, on s’est donc dit qu’une rencontre virtuelle en direct avec les gens nous permettrait d’échanger et d’être présents pour notre monde», affirme Yves Perron.

Avec cette rencontre virtuelle, les électeurs de Berthier-Maskinongé pourront également en apprendre davantage sur le travail du député et échanger sur les principaux enjeux du territoire. «Oui, on veut informer les gens sur le travail du député, mais aussi connaitre leurs préoccupations, ce qui les interpelle. Ces échanges sont essentiels pour bien représenter les citoyennes et les citoyens, et pour orienter nos actions dans l’accomplissement de notre travail», souligne-t-il.

La rencontre virtuelle sera diffusée le mercredi, 10 février à 19h00, en direct de la page Facebook : Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé. Il sera également possible de participer via la plateforme Zoom et interagir de vive voix. Pour recevoir le lien, veuillez vous inscrire à l’adresse du député: yves.perron@parl.gc.ca.