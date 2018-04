Yves P. Pelletier, drôle et authentique

Crédit photo : Photo Pat Beaudry

HUMOUR. On connaît bien évidemment Yves P. Pelletier. Mais qui est-il vraiment? Cette quête identitaire plane en arrière-plan de son tout premier spectacle solo intitulé Moi?

Les fans de la première heure de Rock et Belles Oreilles retrouveront, non sans plaisir, Monsieur Caron, Strogmol l’extraterrestre, Cherze Siachon et le fameux lecteur de nouvelles pour malentendants.

Dans son spectacle, Yves P. Pelletier délaisse aussi ses costumes et ses perruques pour nous raconter sa passion des voyages, évoquer son enfance, avouer son romantisme, se questionner sur sa folie.

«Je tripe! C’est la première fois que je fais du stand-up. Tout est très authentique. Quand tu es toi-même sur scène, le rapport avec le public est davantage une conversation. J’ai un fun fou!»

Ce spectacle est né d’un concours de circonstances. «J’ai toujours été discret et timide. Quand j’ai commencé à faire du cinéma, avec «Les aimants» notamment, et de la BD, j’ai exprimé une autre part de moi, ce qui fait en sorte que je suis plus à l’aise d’être moi-même aujourd’hui», précise Yves P. Pelletier.

Il écrivait des textes chez lui, des écrits personnels. Puis, il est remonté sur la scène avec ses compatriotes de Rock et Belles Oreilles pour le spectacle The tounes. C’est à ce moment qu’il a retrouvé ce plaisir d’être sur la scène, ce qu’il n’avait pas fait depuis quelque temps.

«Par la suite, j’ai relu mes idées. J’ai vu que ça pouvait s’adapter au stand-up. J’ai réfléchi et j’ai regardé d’autres humoristes. J’ai trouvé mon style, alors quand j’arrive sur scène, c’est moi, ma façon de parler», raconte l’humoriste.

«C’est un spectacle léger. Je le fais parce que j’en avais envie, pour me faire plaisir et pour faire plaisir aux gens. En ce moment, je suis en scénarisation. Donc le soir, quand je monte sur la scène, c’est mon cadeau de fin de soirée», ajoute-t-il.

Yves P. Pelletier viendra présenter son spectacle Moi? au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières le 5 mai à 20h. Et comme il se plaît à adapter le contenu du spectacle en fonction de l’endroit où il le présente, ne nous étonnons pas d’y retrouver quelques clins d’œil à la Cité de Laviolette…