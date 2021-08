Yves-François Blanchet de passage à Batiscan

Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois, a sommé Justin Trudeau d’intervenir pour s’assurer que les aînés touchant le Supplément de revenu garanti (SRG) ne soient pas injustement pénalisés pour avoir reçu la Prestation canadienne d’urgence (PCU) durant la pandémie.

« Le gouvernement fédéral en place a été appelé à mettre en place des programmes d’urgence et comprenez qu’ils allaient, éventuellement, avoir besoin d’être bonifiés. Parmi eux, il y avait la Prestation d’urgence canadienne (PCU), devenue la Prestation d’urgence à la relance économique (PCRE). Le gouvernement a eu beaucoup de temps pour s’ajuster, mais plusieurs ajustements ont été tardifs et des erreurs ont été perpétuées. La PCU était essentielle pour perpétuer le pouvoir d’achat des travailleurs qui ne pourraient pas travailler. On leur avait dit de mettre des incitations pour le retour au travail, et ç’a été fait trop peu et trop tardivement. Partout, on parle de pénurie de main-d’œuvre, problème auquel le gouvernement a refusé de s’ajuster », a déclaré M. Blanchet.

« Aujourd’hui, on découvre que les retraités qui demeuraient au travail, dans la perspective de bonifier leurs revenus de retraite, et qui eux rendaient un énorme service à la société, ont été, pour certains, prestataires de la PCU ou de la PCRE et que pour cette raison, on leur a coupé en tout ou en partie leur supplément de revenus garantis. Un gouvernement minoritaire qui nie ses torts et qui refuse de les corriger mérite-t-il une majorité? »

Le chef du Bloc Québécois a aussi commenté le déclenchement des élections. « Parmi ses gestes irresponsables, le gouvernement Trudeau a personnellement déclenché une élection fédérale entrainant l’exposition (pendant la pandémie) de 38 millions de citoyens à l’exercice d’un vote. Il y a un méchant paquet de gens qui n’iront pas voter et on risque de se retrouver avec un taux de participation faible. D’emblée, j’implore les gens d’aller poser le geste nécessaire de voter pour éviter qu’une stratégie aussi cynique que celle de monsieur Trudeau ne soit récompensée. »

Plus tôt cette semaine, les autres candidats du Bloc Québécois à Trois-Rivières, André Valois et Pierre Piché, se sont insurgés contre le couronnement du candidat René Villemure à la suite du déclenchement des élections.

« Chaque parti politique devait désigner ses candidats au déclenchement des élections et on n’a pas eu le temps de compléter notre nomination. On est donc allé avec le meilleur candidat selon nous, en l’occurrence René. J’en suis profondément convaincu et on est content de le mettre en candidature. C’est un éthicien de réputation et de calibre international. Il a été formé et il réside à Trois-Rivières. René devient un sacré problème pour ses adversaires à Trois-Rivières », a-t-il témoigné.