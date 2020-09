Yves-François Blanchet a la COVID-19

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a été déclaré positif à la COVID-19.

« Il restera en isolement dans sa résidence de Shawinigan jusqu’au 26 septembre conformément aux instructions de la Santé publique du Québec », a déclaré le Bloc québécois dans un communiqué.

Le texte a indiqué que M. blanchet se portait « parfaitement bien. » Avec tous les membres du caucus, il s’était mis en isolement préventif dès l’annonce d’un cas de Covid-19 au sein de son cabinet. La majorité de ces membres avaient assisté au caucus du 8 septembre dernier à Saint-Hyacinthe.

La conjointe de M. Blanchet, Nancy Déziel, a également été déclarée positive à la COVID-19 cette semaine. Elle avait indiqué sur son fil Twitter qu’elle avait été alertée par une perte de l’odorat.

Le chef du Parti conservateur, Erin O’toole, est également en attente d’un résultat de test de dépistage effectué à Gatineau jeudi.

Yves-François Blanchet ne pourra pas assister en personne à la reprise à la Chambre des Communes le 23 septembre prochain. Ce retour des élus sera marqué par la lecture du discours du Trône pour lequel les bloquistes ont formulé plusieurs revendications, notamment l’augmentation des transferts fédéraux en santé et davantage d’aide aux aînés.

Louise Charbonneau testée négative

Présente au caucus du Bloc Québécois le 8 septembre, Louise Charbonneau s’est placée en isolement préventif et a été testée dans les derniers jours. Bien qu’elle ait reçu un résultat négatif, Louise Charbonneau restera en isolement préventif jusqu’au 22 septembre conformément aux instructions de la Santé publique du Québec.

La députée du Bloc Québécois rappelle l’importance des mesures de distanciation, du port du masque et du lavage des mains et invite les Québécoises et les Québécois à suivre les instructions du gouvernement du Québec s’ils présentent des symptômes ou s’ils ont été en contact étroit avec une personne affectée.