Yes Mccan de passage au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco

Crédit photo : Photo de courtoisie

SPECTACLE. Le rappeur Yes Mccan performera sur la scène du Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco, le samedi 3 novembre 2018.

Yes Mccan a annoncé la sortie de son album premier solo au début de l’été, soit le 31 août prochain. Les amateurs de rap découvriront les nouveaux titres de cette réalisation intitulé OUI (tout,tout,tout,toutttte) signé Make it Rains Records.

La popularité de l’artiste a grimpé au sommet avec sa chanson virale Désirée qui a amassé plus de 3,5 millions d’écoutes sur les plateformes numériques telles que Spotify, Apple Music et Youtube.

Yes Mccan a participé au circuit des WordUp! Battles, c’est-à-dire des soirées de rap à Montréal. C’est lors de ces soirées qu’il a rencontré les futurs membres de Dead Obies. Au total, le rappeur a cumulé avec ce groupe deux albums, deux mixtapes et un EP, et a réalisé plus de 150 concerts à travers la francophonie à ce jour.

Le coût du billet est à 26.09$ (taxes en sus). Ils seront en vente le vendredi 27 juillet 2018 dès 11h.

Les réservations seront faites en ligne au www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson et au 819 380-9797 ou au 1 866 416-9797.