Yannick Tifu, étoile de la semaine

HONNEUR. La Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) a dévoilé les trois étoiles de la dernière semaine d’activités. Yannick Tifu, des Draveurs de Trois-Rivières, a récolté la deuxième palme hebdomadaire.

Jean-Michel Bolduc des Marquis de Jonquière est nommé la première étoile de la semaine. Vendredi soir face à l’Assurancia de Thetford, Bolduc a inscrit deux buts en plus d’ajouter une mention d’aide à sa fiche personnelle. Il a terminé la rencontre avec un différentiel de +2 et trois lancers en direction des gardiens adverses.

Yannick Tifu, des Draveurs de Trois-Rivières, occupe la deuxième marche du podium. Lors de la rencontre samedi soir, à Rivière-du-Loup, Tifu a signé une performance d’un but et quatre mentions d’aide. Très efficace sur le jeu de puissance, l’attaquant des Trifluviens a retrouvé ses repères depuis quelques matchs.

Marc-André Tourigny, des 3L de Rivière-du-Loup, continue sa saison exceptionnelle. La troisième étoile de la semaine a inscrit deux buts en plus d’ajouter quatre mentions d’aide le week-end dernier. Auteur du but gagnant en prolongation face aux Draveurs de Trois-Rivières, Tourigny a également marqué un autre but sur le jeu de puissance.

Les performances de Maxime Villemaire et Raphael Corriveau, des 3L de Rivière-du-Loup, et d’Étienne Brodeur, des Éperviers de Sorel-Tracy, ont également été considérées. (JC)