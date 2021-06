Yannick Charette devient arbitre en chef régional

Marquée par l’arrêt forcé de ses activités sur glace depuis le début octobre 2020, la saison 2020-2021 aura permis aux administrateurs et dirigeants de Hockey Mauricie de revoir plusieurs dossiers et certains changements et remaniements seront mis en place pour la saison 2021-2022 qui, espérons-le, pourra débuter à l’été 2021. Parmi eux se trouve la nomination d’un arbitre en chef régional.

À la suite des candidatures reçues entre le 1er juin et le 10 juin dernier, c’est la nomination de Yannick Charette qui a été retenue au poste d’arbitre en chef régional à Hockey Mauricie. « Yannick a débuté son cheminement dans le domaine de l’arbitrage dès son jeune âge. Il a été nommé pour la première fois arbitre en chef régional en 2013 et avant d’accéder à ce poste, il est passé par tous les niveaux d’arbitrage », peut-on lire sur le communiqué officiel de Hockey Mauricie.

« Motivé par la passion de l’arbitrage, il souhaite la transmettre dans le présent, mais aussi pour le futur. Il veut que la Mauricie soit une région reconnue à travers le Québec comme référence dans l’arbitrage. La saison 2021-2022 risque d’être difficile dans plusieurs aspects, mais en regardant de l’avant avec une bonne structure mise en place et des personnes qui voudront s’impliquer pour les bonnes raisons, Yannick est prêt à relever le défi. »

Dès le début de la saison 2021-2022, il devra voir à établir un plan de match qui aura comme objectif principal une campagne de sensibilisation régionale auprès des parents, ce qui sera bénéfique pour la rétention et le recrutement des arbitres.

Ensuite, toute la structure au sein du dossier de l’arbitrage au niveau régional a été revu. Un seul comité régional sera en place pour les prochaines saisons et le poste d’arbitre en chef régional a été affiché après l’Assemblée générale annuelle de Hockey Mauricie.

Le nouvel arbitre en chef régional verra, dans un premier temps, au recrutement des membres de son comité en collaboration avec le vice-président de la région responsable des arbitres. Celui-ci devra prendre en considération l’expérience et les compétences des officiels sélectionnés.

De plus, l’arbitre en chef régional devra s’assurer d’une étroite collaboration au niveau des communications à tous les paliers d’intervenants allant de Hockey Canada, à Hockey Québec, en passant par la région et nos associations de hockey mineur via les administrateurs locaux et son comité. Il devra aussi s’assurer d’avoir une bonne collaboration de tous les membres de son comité ainsi que d’écouter activement les demandes et les suggestions des arbitres de toute la région. Ceux-ci pourront compter sur le support du responsable volet opérationnel pour se faire leur porte-parole.

Ce dernier verra également à établir une stratégie de recrutement et de rétention des officiels, avec son responsable des formations, du recrutement et du développement, qui devra tenir compte de la réalité actuelle et future et d’actualiser cette stratégie de façon régulière. Les membres du comité régional devront travailler en équipe pour que les jeunes joueurs puissent pratiquer leur sport en toute sécurité.