Xavier Filion a pris du galon cette saison

Xavier Filion a affiché une progression significative cette saison au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Il a visiblement fait sa niche avec les Remparts de Québec.

Au début de la campagne, il était utilisé sur un quatrième trio et son temps de glace était plutôt limité. Petit à petit, il a gagné la confiance de son entraîneur Patrick Roy. Il s’est vu confier de plus grandes responsabilités et il a bénéficié d’un temps de glace plus appréciable.

En plus de continuer à bien jouer en infériorité numérique, il est parvenu à créer davantage d’occasions de marquer offensivement. En 32 rencontres en saison régulière, il a récolté 5 buts et 6 mentions d’aide pour un total de 11 points. Il a inscrit trois points de plus que la saison précédente, et ce, en disputant près d’une trentaine de parties de moins.

«À 17 ans, ç’a été plus difficile. Je n’avais pas la maturité physique. Cette année, ça a bien été. J’ai eu une bonne progression», a fait valoir celui qui a passé trois saisons dans la structure des Estacades de Trois-Rivières.

Plus confiant, plus expérimenté et faisant désormais partie des vétérans de l’équipe, Xavier Filion souhaite poursuivre sa progression et se voir confier un rôle offensif la saison prochaine avec les Remparts. Tout en continuant de bien jouer défensivement, il est confiant de produire offensivement.

Dans le passé, il a toujours été efficace dans les deux sens de la patinoire. En fait, il a toujours amassé des points. Il sent qu’il est désormais en mesure de passer à un autre niveau au sein du circuit Courteau.

Des attentes élevées collectivement

S’il se voit jouer un rôle plus important chez les Remparts la saison prochaine, Xavier Filion ne cache pas que les attentes collectives seront élevées. Il considère que la formation québécoise devrait figurer parmi les meilleures de la LHJMQ.

Elle pourra notamment bâtir sur les récentes séries. Au premier tour éliminatoire, les Remparts ont été impressionnants en balayant les Voltigeurs de Drummondville en trois rencontres. Ils ont toutefois subi le même sort, en deuxième ronde, perdant leurs trois affrontements contre les Saguenéens de Chicoutimi.

«Dans l’ensemble, nous avons bien fait ça. Contre les Sags, les scores n’indiquent pas nécessairement l’allure de la série. Nous avons quand même tenu notre bout. C’est de bon augure pour l’an prochain», a conclu le patineur plessisvillois.