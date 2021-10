William Dion termine 3e au Championnat

William Dion a connu une très bonne saison de courses en Karting. Lors de la dernière de cinq épreuves du Championnat de karting amical et social (CKAS) 2021, le jeune pilote avait même pris les commandes de la course avant de terminer en deuxième place. Au cumulatif de la saison, il termine donc en troisième position du classement des pilotes.

Puis dimanche dernier, le jeune Madelinois a connu une journée de collecte historique. Celui qui ramasse des bouteilles vides pour se financer a visité plus de 75 adresses.

« Le petit homme est exténué et les parents aussi (rires). Il nous reste à ensacher le tout. On voulait dire merci à tous pour votre support encore cette année. Sans vous, Will n’aurait pas tout ce qu’il a pour pratiquer son sport et être compétitif. On se dit à l’année prochaine », ont témoigné ses parents.

Rappelons que pendant que la plupart des enfants de son âge pilotent avec un volant virtuel sur une quelconque console de jeux vidéo, William roule jusqu’à 90 km/h avec son tout nouveau kart… à 8 ans!