Week-end parfait pour les Estacades

Les Estacades de Trois-Rivières en étaient déjà à leur neuvième match loin du Complexe sportif Alphonse Desjardins (CSAD) cette saison. Ils ont conclu leur week-end avec un gain de 4 à 3, à Lachenaie, face aux Phoenix du Collège Esther-Blondin. Inspiré par une solide performance du gardien Alexis Cournoyer, ce dernier se hissant devant 33 des 36 lancers effectués vers lui, les Estacades ont connu un week-end parfait.

Il n’a fallu que 17 secondes aux Estacades pour s’inscrire au pointage par l’entremise d’Elliott Robert. Félix Ouellet et Félix Lacerte ont ensuite augmenté l’avance des Trifluviens à 3 à 0. C’est le capitaine Evan Courtois qui a marqué le filet qui devait s’avérer gagnant. Un aspect du match qui a grandement satisfait l’entraîneur-chef des Estacades est le jeu en désavantage numérique des siens.

« Il faut souligner que nos défenseurs continuent de bien alimenter nos attaquants, avec des relances rapides en attaque et avec de bons lancers vers le filet adverse », de préciser l’entraîneur-chef, Rémi Royer.

Le tour du Québec se poursuivra la fin de semaine prochaine par un passage à Lévis, détenteurs du premier rang de la même division que les Estacades, et également au premier rang au classement général de ligue. « Ce sera un gros défi d’affronter les Commandeurs et on sait qu’ils sont une puissance de la ligue », a commenté coach Royer. Trois-Rivières est actuellement la deuxième équipe dans le circuit avec le plus de points de classement avec 26 points.

Pour ce match de la plus grande importance, le vétéran Louka Bélanger sera de retour dans l’alignement après avoir été absent dans les matchs du week-end.

Vendredi soir…

Vendredi, les Estacades avaient surpris Magog au pointage de 6 à 5. Connor Macey avait ramené Magog à 5 à 5 avec un peu plus de 5 minutes à jouer en battant Félix Hamel à l’aide d’un bon tir.

Or, Gabriel Chapdeleine est venu jeter une douche d’eau froide sur les quelque 500 spectateurs avec un peu moins de deux minutes à jouer, ce qui allait s’avérer le but de la victoire pour Trois-Rivières.