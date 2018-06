Un week-end festif pour célébrer les 350 ans du Manoir Boucher de Niverville

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

PATRIMOINE. Rares sont les bâtiments qui peuvent se targuer d’avoir 350 ans. C’est toutefois le cas du Manoir Boucher de Niverville, l’un des plus vieux bâtiments de Trois-Rivières.

«C’est probablement le plus vieux bâtiment à Trois-Rivières. Il a passé par le régime français, le régime anglais, il a été épargné par le grand feu de 1908 et il est encore debout, accessible et en bon état. 350 ans, c’est super important. C’est un joyau du patrimoine culturel et architectural de Trois-Rivières. C’est tout ça qu’on voulait célébrer cette année», explique Valérie Bourgeois, directrice du patrimoine à Culture Trois-Rivières.

La programmation estivale du Manoir a d’ailleurs été bonifiée pour l’occasion. L’un des moments forts sera probablement la fin de semaine festive, les 28 et 29 juillet. Au programme: animation historique, jeux extérieurs, démonstrations d’artisans, dégustations et musique d’antan.

«On voulait ramener l’animation parce qu’à l’époque, c’était un lieu d’effervescence avec Joseph-Claude Boucher de Niverville. C’est de ramener ce côté accessible et festif. On remettra aussi un dépliant souvenir, à la fois historique et esthétique, aux visiteurs tout l’été», ajoute Mme Bourgeois.

Les désormais classiques soirées de conte sont de retour. Les Contes autour du feu se feront les 28 juillet (Éric Michaud) et 24 août (Marc-André Fortin). Les Vendredis du conte reviennent avec Robert Seven Crows Bourdon et ses contes autochtones le 28 septembre et avec Jean-Philippe Marcotte le 30 novembre.

Une soirée spéciale aura lieu le 15 juin, alors que Didier Hamon mélangera l’univers du conte à celui du fromage. Cidres, fromages et accompagnements seront servis pour l’occasion.

Les incontournables démonstrations de la milice coloniale (24 et 25 juin, 5 et 6 août) animeront de nouveau le jardin du Manoir Boucher de Niverville.

Quatre conférences seront également présentées au cours des prochains mois: La saga des Trois-Rivières (9 juin), L’évolution des costumes du 18e siècle (6 octobre), Trois-Rivières illicite (17 novembre) et Trois-Rivières brûle (8 décembre).

Par ailleurs, l’exposition permanente Vie bourgeois – Les dessous de la mondanité en Nouvelle-France a été bonifiée. Plusieurs costumes bourgeois, paysans et autochtones, tels que portés à l’époque de la Nouvelle-France, ont été ajoutés au deuxième étage.

Dans le cadre du mois de l’archéologie, le Manoir Boucher de Niverville ouvrira ses portes à l’archéologue et physicien Michel Plourde qui proposera sa conférence sur l’archéologie des Premières Nations du Québec le 1er septembre. Également, Richard Lapointe lèvera le voile sur les méthodes de numérisation 3D d’artéfacts le 8 septembre.

La programmation complète est disponible au www.manoirdeniverville.ca.