Vulgaires Machins et Anti-Flag au Cabaret de l’Amphithéâtre

Les groupes Vulgaires Machins et Anti-Flag s’arrêteront au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco le 18 novembre prochain.

Présenté par 123 punk et ‘77, ce concert ramènera les plus nostalgiques au meilleur du punk-rock des années 90.

Depuis 1995, Vulgaires Machins agite le paysage musical québécois par son punk-rock implacable. Ses six albums studio (24-40, Regarde le monde, Aimer le mal, Compter les corps, Requiem pour les sourds), son opus acoustique, son enregistrement live (Presque sold out) et ses nombreux spectacles ont indéniablement marqué toute une génération.

Après une longue pause, Guillaume Beauregard (chant, guitare), Marie-Eve Roy (chant, guitare, clavier), Maxime Beauregard (basse) et Patrick Sayers (batterie) font une réapparition sur scène en 2019 le temps d’un été. Vulgaires Machins prépare actuellement la réédition chez Costume Records de sa discographie remasterisée sous la forme d’un coffret vinyles intégrant un livre sur l’histoire du groupe.

Depuis le lancement de son influent premier disque Die for the Government en 1996, le groupe Anti-Flag a incarné l’intemporel esprit punk à travers une douzaine de disques marquants, incluant The Terror State, For Blood and Empire, American Spring et, plus récemment, 20/20 Vision.

Vulgaires Machins et Anti-Flag seront accompagnés de MUDIE en première partie

Les billets seront mis en vente le vendredi 18 février 2022 à 10h au www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson et au 819 380-9797.

Le Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco disposera d’une configuration régulière avec places debout – admission générale. Les spectateurs devront garder le masque en tout temps, en conformité avec les mesures sanitaires émises par le Gouvernement du Québec.