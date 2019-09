Voyager en Afrique, tout en restant à Trois-Rivières

À l’occasion de la Journée internationale de la femme africaine (JIFA), le Regroupement des Amazones d’Afrique et du monde (RAAM) organise une exposition et un gala le 26 octobre prochain afin de faire voyager les participants jusqu’en Afrique, tout en restant sur le sol trifluvien.

En journée, des entreprises partenaires de la JIFA ainsi que des artisans issus de la diversité culturelle feront une exposition de leurs produits et services. L’objectif: faire découvrir ou redécouvrir l’artisanat du monde dans toute sa splendeur. En fin de journée, les visiteurs pourront de plus déguster un cocktail aux saveurs africaines dans un moment favorisant le réseautage avec les Ambassadrices Afrique-Québec de la RAAM.

En soirée, le Regroupement propose son grand gala. On promet une soirée aux mille et une couleurs avec un spectacle d’ouverture, un souper cinq services aux saveurs africaines, des jeux permettant de repartir avec des prix, de la danse grâce aux musiciens et artistes invités et, finalement, d’assister au concours de leadership au féminin Ambassadrice Afrique-Québec. Ce concours, qui est le cœur même de la JIFA, est un tremplin pour les jeunes femmes de la région qui souhaitent exprimer leur leadership.

L’exposition se tiendra de 10h à 15h à la salle Sylvain de l’église Sainte-Catherine-de-Sienne, et le gala, de 18h30 à 23h30 au 350 Côte Richelieu à Trois-Rivières.

«Ensemble, un peu plus haut, un peu plus loin»

L’objectif de la Journée internationale de la femme africaine est d’encourager les femmes issues de l’immigration à se réaliser en région par l’entreprenariat. Pour concrétiser sa programmation, le Regroupement des Amazones d’Afrique et du monde a démarré une campagne de sociofinancement sur la plateforme québécoise La Ruche.

«Si comme nous la cause de l’intégration des immigrantes en région vous tient à cœur, nous vous encourageons à participer massivement à cette campagne de financement», mentionne Germaine Kinaya, présidente de la RAAM, dans sa vidéo explicative disponible sur la plateforme.

Les fonds recueillis serviront principalement à la gestion de la logistique organisationnelle et à la préparation du souper servi lors du gala.

Il est possible de se procurer un billet pour le gala et de contribuer par le fait même à la campagne de financement sur le site web de La Ruche. Une fois la campagne de financement terminée, les billets seront disponibles via un lien Eventbrite qui sera partagé sur la page Facebook de la JIFA. L’entrée à l’exposition est quant à elle gratuite.

La JIFA

La Journée internationale de la femme africaine a été inspirée et initiée en 1962 par Aoua Keita, première femme députée du Mali, et est célébrée un peu partout à travers le monde. En Mauricie, cette journée sera célébrée pour la quatrième année consécutive en collaboration avec le RAAM.

La date officielle de la JIFA est le 31 juillet, mais le RAAM a décidé de souligner l’événement en octobre. La raison est simplement que les gens répondent davantage présents à l’automne, et comme l’intégration est impossible sans la population, la date a été déplacée. Cela coïncide également avec le début de l’année scolaire, alors que de nouveaux arrivants de partout dans le monde qui viennent étudier à l’UQTR.