Voyage musical autour du monde

L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR) proposera à nouveau un concert de sa série secondaire Paysages musicaux le 18 avril au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco. Pour l’occasion, la pianiste invitée, Louise Bessette, présentera le programme Escale…un piano autour du monde.

Louise Bessette est reconnue sur la scène internationale comme l’une des interprètes prédominantes de la musique des XXe et XXIe siècles.

«Les voyages ont toujours été, pour moi, une grande source d’inspiration et on sait à quel point la nature et les lieux ont grandement inspiré les compositeurs du monde entier et de toutes les époques. Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, il m’est souvent venu à l’esprit que mon piano autour du monde était vraiment d’actualité! Alors que le monde entier se retrouve dans la quasi-impossibilité de voyager, que les frontières se ferment pour éviter la propagation du virus, voilà que les résonances d’un piano peuvent amener la population à voyager autrement», souligne-t-elle.

Ce tour du monde musical explorera divers paysages sonores à travers les airs de Debussy, Liszt, Adams, Moussorgsky, Piazzolla, Dela et plusieurs autres.

Cette série de l’OSTR offre un panorama des différents courants qui traversent la musique dite classique et explore, les chefs-d’œuvre incontournables de la musique de chambre, de l’opéra et du récital voix piano

Les billets sont en vente à la billetterie de l’Amphithéâtre Cogeco au 819 378-2009 ou au www.ostr.ca.