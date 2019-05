Voyage difficile pour les Aigles de Trois-Rivières

Après avoir perdu la série à Sussex County, les Aigles de Trois-Rivières ont éprouvé des difficultés de toutes parts au New Jersey où ils ont échappé les rencontres 4 à 1, 13 à 1, 7 à 4 et 6 à 2. Ils ont chuté au classement général avec un dossier de 4 gains en 11 duels.

L’attaque des Aigles s’est complètement endormie sur la route, elle qui avait généré 39 points en 4 sorties au stade Stéréo+ de Trois-Rivières. Elle a inscrit 5 points ou moins dans 6 de ses 7 affrontements.

«Honnêtement, on n’est vraiment pas content du voyage. On n’aime pas les excuses, car c’est pareil pour toutes les équipes, mais par contre, on voit très bien qu’avec nos joueurs manquants (Alberth Martinez, Juan Kelly et Jose Santiago) et nos joueurs blessés, ça fait en sorte que TJ (Stanton) n’a pas beaucoup d’options», de témoigner le directeur général de l’équipe, René Martin.

«Dans le cas de LeVon (Washington), il a un historique de blessures alors on espère qu’il va pouvoir retrouver la santé très bientôt et le demeurer, car lorsqu’il est en uniforme, c’est un très bon joueur. (Taylor) Brennan était pris avec un virus et (Thomas) Roulis réussi à frapper, mais il ne peut pas jouer en défensive. Une saison, c’est long et loin de moi l’idée de paniquer pour le moment.»

Richard Stock, avec un coup de circuit bon pour deux points, a ouvert la marque dans le dernier match de la série qui avait lieu plus tôt aujourd’hui. Les Aigles se sont ensuite butés au partant Brendan Butler pendant 5 manches avant qu’il ne flanche en 6e. Tucker Nathans a d’abord frappé une longue balle en solo avant que le Trifluvien Raphaël Gladu ne créer l’égalité avec un triple.

Le partant trifluvien, Garrett Harris, a tenu son équipe dans le match pendant 5 manches et 2/3. Il n’a concédé que 2 points mérités, totalisant 5 retraits sur des prises. Les Jackals se sont sauvés avec l’avance en 8e manche alors que Jay Gonzalez est venu marquer sur un mauvais lancer du releveur Tyler Ferguson. Stock a ensuite produit le 4e point des siens à l’aide d’un simple avant qu’Emilio Guerrero ne pousse lui aussi un coureur à la plaque suite d’une erreur du joueur d’arrêt-court.

De retour à domicile

Les Aigles reprendront la route pour Trois-Rivières pour y affronter, mardi et mercredi, les Miners de Sussex County. Ce sera journée de congé jeudi avant de rouler vers Ottawa pour y disputer trois duels.

«Il faudrait s’en tirer pour .500 cette semaine et attendre l’arrivée d’un Martinez. Pour ce qui est de Juan et Jose, ça devrait être encore 10 ou 14 jours d’attente», ajoute M. Martin.

Les hommes de TJ Stanton bénéficieront ensuite d’un calendrier favorable du 4 juin au 30 juin. Ils disputeront 18 de leurs 24 affrontements en sol trifluvien, dont deux séries face à l’Équipe nationale de Cuba et Shikoku Island.