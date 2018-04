Voyage dans les années 90 à Mont-Carmel en fête

Crédit photo : Photo Myriam Lortie

NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL. Les nostalgiques des années 90′ seront servis du 13 au 15 juillet pour le 9e festival Mont-Carmel en fête. Les groupes québécois La Chicane, Noir Silence, Vilain Pingouin et les Frères à ch’val monteront notamment sur la scène de l’un des seuls festivals de la région à pouvoir encore se vanter d’être complètement gratuit.

«C’est une programmation fantastique, l’une des plus belles à mon avis jusqu’à maintenant!», a laissé tomber le maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Luc Dostaler, lors du dévoilement de la programmation, lui qui avait apporté ses vieux CD de ces groupes qu’il affectionne.

«Nous attendons environ 16 000 personnes cette année», indique Éliane Héry, présidente du festival.

Place à la musique

Trois groupes qui ont marqué les années ’90 à leur façon ouvriront le festival dans un spectacle commun le vendredi soir 13 juillet, soit Noir Silence, Les Frères à ch’val et Vilain Pingouin.

«C’est toujours agréable de rejouer ensemble, il y a un bel esprit de camaraderie sur scène, c’est pour ça que nous avons monté ce spectacle pour les festivals», confie le chanteur de Noir Silence Jean-François Dubé qui était de passage à Notre-Dame-du-Mont-Carmel pour le dévoilement. «On se fait plaisir! C’est un spectacle très ludique.»

Le samedi 14 juillet, le groupe local Guy & Cassy montera sur scène juste avant le groupe La Chicane qui a marqué toute une génération à partir de la fin des années 90.

En conférence de presse, Jean-François Dubé a d’ailleurs confié qu’il avait bien l’intention d’aller rejoindre son ami Boom Desjardins sur scène au lendemain de son propre spectacle! «Les gars de La Chicane sont de bons amis et on se voit de moins en moins», justifie Jean-François Dubé en riant.

Chenilles gonflables, lutte et glissade d’eau géante

L’événement familial compte des kiosques d’artisans, des expositions de photos et de voitures anciennes, de l’animation et des jeux gonflables, des compétitions de trottinettes et de BMX, une balade en train miniature, des feux d’artifice, le brunch du dimanche et une glissade d’eau géante.

En nouveauté cette année, les organisateurs ont prévu un gala de lutte de la Fédération canadienne de lutte, des courses de chenilles gonflables et un rassemblement Vie Active.