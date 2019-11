VoXArt: vers un concert de Noël encore plus magique

La magie de Noël sera au cœur du concert du temps des Fêtes de la troupe VoXArt.

Avec «La magie de Noël…encore plus magique!», la troupe souhaite émerveiller petits et grands et les entraîner dans une atmosphère digne des plus beaux Noëls.

«On ajoute des éléments au spectacle pour que ce soit encore plus magique: différents décors, des costumes, de nouvelles chansons, de nouvelles atmosphères…et quelques surprises à travers tout ça», laisse planer Pierre Verrette, directeur musical et artistique de VoXArt.

La formation propose un style à l’américaine, en ce sens où une formation musicale de type <@Ri>big band<@$p> regroupant une douzaine de musiciens accompagnera la vingtaine de choristes sur la scène de la Maison de la culture. Côté musique, on sortira des traditionnels arrangements des pièces qui seront interprétées.

«Les choristes performent sans partition. Il y a du mouvement, des changements de costumes, des chorégraphies adaptées, précise Pierre Mélançon, président du conseil d’administration de VoXArt. C’est ce qui fait la marque de commerce de la troupe.»

«Il y aura des standards de Noël francophones et anglophones. Je crée l’orchestration des différentes chansons, selon le concept qu’on décide d’exploiter. Ce sera encore plus chic cette année», ajoute M. Verrette.

Par exemple, on entendra des arrangements différents des classiques Let it snow et Le père Noël a pris un coup, tandis que White Christmas prendra des intonations blues.

«Ce spectacle est un produit unique. On veut faire ressentir des émotions aux spectateurs et partager notre passion. Même si on interprète des classiques, on leur donne une couleur différente. Je pense que les gens aimeront ce qu’on propose», soutient M. Mélançon.

D’ailleurs, devant l’excellente réponse des spectateurs l’année dernière et un taux d’occupation de salle de 90%, VoXArt proposera une représentation supplémentaire cette année, ce qui portera le total à trois, soit les 29 et 30 novembre à 20h, ainsi que le 1er décembre à 14h.

Les billets sont en vente au coût de 28$ sur le web à cultur3r.com et à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson (819 380-9797).

La formation VoXArt, fondée en 2006, découle du Chœur de L’International de l’Art vocal de Trois-Rivières. La troupe est composée de voix mixtes.