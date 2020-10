Vous pouvez commander votre Mustang Mach 1 aujourd’hui

Ford avait annoncé à la fin du mois de mai dernier le retour pour 2021 de la Mustang Mach 1 après une absence d’un peu plus de 17 ans. La dernière année de production étant 2003. Pour ceux qui sont impatients de se retrouver au volant de cette Mustang spécialement préparer de 480 chevaux et 420 lb-pi de couple, il est possible à compter d’aujourd’hui le 14 octobre d’en réserver une.

Sachez que la voiture sera en concession le printemps prochain et que le prix de base est fixé à 65 500 $ (y compris 1 800 dollars de frais de destination et de livraison). Avec la version 350 GT qui nous quitte cette Mach 1 va devenir le modèle de prédilection pour ceux qui veulent aller exercer leur talent de pilote sur un circuit routier.

