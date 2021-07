Vous gérez des services financiers ? Pensez à ces outils !

Évaluer la santé financière d’une entreprise représente une tâche qui peut s’avérer complexe. En effet, cette santé financière est directement liée à divers éléments de comptabilité, de données économiques se trouvant dans le bilan ou le compte de résultat, mais aussi à la croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices. La rentabilité constitue par ailleurs un indicateur majeur de la santé financière d’une entreprise. Si vous êtes amené à gérer des services financiers, voici quelques outils qui pourraient vous aider.

La gestion financière

Pour bien gérer un service financier, il est important de privilégier la bonne gestion de votre entreprise afin de pouvoir s’occuper sereinement de son développement. Voici 7 conseils pour bien gérer son service financier :

être économe ;

réaliser un plan de trésorerie performant et le suivre mensuellement ;

travailler avec un CRM pour services financiers ;

réaliser un prévisionnel et un suivi budgétaire ;

avoir de bonnes relations avec les clients et les fournisseurs ;

être intransigeant avec les mauvais payeurs ;

être attentif à la gestion des stocks et aux offres produits ;

préserver le fonds de roulement.

Soutenir la croissance d’une entreprise c’est avant tout prendre de bonnes décisions. Pour obtenir des données et processus clairs, il est nécessaire de s’équiper des meilleurs outils. Pour vous, nous avons regroupé quelques solutions afin de vous aider à gérer vos services financiers et à améliorer le quotidien de vos équipes.

Les outils à connaître

Le CRM

Travailler avec un CRM pour services financiers vise principalement à optimiser l’interaction avec les cibles commerciales de l’entreprise. Celui-ci a un réel impact sur vos activités. Il propose une vraie stratégie de gestion des relations et interactions de l’entreprise avec ses clients ou clients potentiels. Un système CRM aide donc les entreprises à interagir en permanence avec les clients, à rationaliser leur processus tout en améliorant leur rentabilité.

PayFit

Cet outil vous aide pour la gestion de la paie et RH. Grâce à sa solution très complète, PayFit accompagne les Directions Administratives et Financières dans la gestion de la paie à la fin du mois ainsi que dans la gestion du temps de travail des salariés. Cette base de données peut vous être très utile en vous permettant d’aider à la prise de décision grâce à son reporting précis et ses exports personnalisés.

Spendesk

Spendesk est une plateforme sur mesure de gestion des dépenses professionnelles. Elle propose une solution entièrement automatisée afin de rendre vos collaborateurs autonomes tout en gardant le contrôle et la visibilité sur l’ensemble des dépenses de l’entreprise. Elle permet également de savoir en temps réel où et comment est dépensé l’argent de votre entreprise.

GoCardless

Voici un outil en ligne qui permet de diminuer le nombre de retards de paiement ainsi que d’assurer une collecte exhaustive du cash. GoCardless est spécialisé dans le prélèvement bancaire. Vous pouvez émettre des prélèvements, suivre plus facilement et gérer au mieux les délais de paiement de vos clients. Cet outil vous permet de prélever, en 7 jours seulement, les prestations que vous avez réalisées.