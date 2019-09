Vous évaderez-vous de la Vieille prison?

La Vieille prison de Trois-Rivières deviendra la seule prison du Québec de laquelle il sera encouragé de s’évader durant le mois d’octobre. Le Parcours de peur qui y prenait place depuis huit ans fera place à un parcours d’évasion.

Tout au long du parcours intitulé «Les condamnés de la Vieille prison», les participants rencontreront différents personnages issus de l’imaginaire carcéral, quoiqu’un peu lugubres.

On y croisera un gouverneur taxidermiste, un cuisinier qui se plaît à ajouter des prisonniers à ses recettes lorsque la viande vient à manquer, un directeur sensible à la surpopulation carcérale qui n’hésite pas à enterrer quelques prisonniers, à l’occasion, dans le cachot et même un médecin des plus déstabilisants.

Chacun d’eux aura des missions que les participants devront compléter. Dix énigmes réparties en quatre défis les attendront aux quatre coins de la Vieille prison et de son ambiance particulière. Des énigmes en tout genre seront proposées. Celles-ci feront appel à différents sens, comme l’odorat, au sens de l’observation et à la déduction.

Les courageux participants disposeront d’une heure pour réussir toutes les énigmes. Autrement, ils resteront prisonniers à jamais de la Vieille prison… ou devront subir les conséquences des lugubres personnages.

Aussi pour les familles

Après huit ans de présentation d’un parcours de peur, il était temps de renouveler la formule, estime Claire Plourde, responsable des communications au Musée POP.

«Le temps était venu de changer le concept. Avec l’effervescence que connaissent les jeux d’évasion, ça devenait une avenue intéressant. Après tout, y a-t-il quelque chose de plus naturel que de vouloir s’évader d’une prison», souligne Mme Plourde.

Au terme d’un processus d’appel d’offres, c’est l’entreprise Défi-Évasion de Québec qui a obtenu le mandat de créer ce nouveau parcours. Pour Véronique Girard, directrice générale de Défi-Évasion, cela représente un véritable rêve de pouvoir travailler avec un lieu comme la Vieille prison.

«C’est un vrai rêve de disposer d’un vrai bâtiment comme celui-ci. C’est un lieu très inspirant. On a eu beaucoup de plaisir à travailler avec tout le décor en place et l’ambiance qui règne déjà ici. Ça reste des énigmes relativement simples, mais comme il est plus difficile de se concentrer quand on a peur, ça demandera un peu plus de concentration et de déduction de la part des participants», explique Mme Girard.

«Les énigmes sont vraiment diversifiées. On ne voulait pas qu’elles soient seulement cognitives ou qu’elles fassent appel à des connaissances générales, poursuit-elle. On pourra les résoudre à partir des informations données sur le lieu, la déduction et la logique. Une ambiance sonore y sera reliée aussi. Par ailleurs, il sera également important d’être à l’écoute de toutes les informations données par les personnages et aller à la recherche des informations dont on a besoin pour résoudre les énigmes.»

Comme les participants devront lire des énigmes et observer, la Vieille prison ne sera pas entièrement plongée dans le noir tel que c’était le cas par les années passées. Cependant, l’éclairage sera ajusté pour accentuer le caractère oppressant du lieu.

Deux versions plus proposées. La première, plus effrayante, sera destinée aux 16 ans, tandis qu’une version adaptée pour toute la famille sera offerte les 26 et 27 octobre durant la journée. Sans que le parcours soit plus facile pour les familles, il sera moins effrayant et les personnages les accompagneront davantage dans la résolution des énigmes.

«On avait déjà une offre familiale pour l’Halloween, mais cette fois-ci, on a voulu que ce soit aussi un jeu d’évasion. L’équipe de Défi-Évasion avait vraiment un bel enthousiasme à habiter le lieu de la Vieille prison, à lui faire attention et à choisir des personnages et des énigmes reliées au lieu ou à la culture québécoise», ajoute Claire Plourde.

Il est fortement suggéré de réserver sa place via le site lepointdevente.com. Sept groupes de six personnes pourront prendre le départ toutes les heures.

Parcours 16 ans et plus : 11, 12, 13, 18, 19, 25, 26 et 31 octobre, ainsi que les 1er et 2 novembre, en soirée

Parcours familial (9-12 ans) : 26 et 27 octobre, durant le jour