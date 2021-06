Votre nouveau colisée en images

Les médias étaient conviés à visiter l’intérieur du nouveau colisée et à y découvrir l’infrastructure sportive qui accueillera l’équipe professionnelle des Lions de Trois-Rivières, ainsi que plusieurs organisations sportives locales. Non seulement il est moderne, mais pas moins de 5000 personnes pourront y être admises.

En chiffres…

Le tout nouveau colisée compte 4400 sièges, les mêmes que vous retrouvez à l’Amphithéâtre Cogeco. Il y a 18 loges tout autour de l’aréna, ainsi que deux salons privés derrière un des deux filets, pouvant accueillir entre 12 et 18 spectateurs. Des tables de style bistro seront également disponibles à l’achat les soirs de match, elles qui sont situées à l’étage supérieur, aux quatre coins de la glace.

Les joueurs des Lions pourront bénéficier d’un spacieux vestiaire, ainsi que de plusieurs services tels une salle de musculation, une salle de vidéos, une infirmerie, des bains thérapeutiques et un salon des joueurs. Sur l’aile nord, on retrouve six vestiaires et une grande chambre pour l’équipe visiteuse de la ECHL.

La glace communautaire, également de largeur de Ligue nationale de hockey, est elle aussi entourée de six chambres de joueurs, ce qui porte le total à 12 dans l’éventualité où des tournois y seront accueillis. Ses gardiens peuvent accueillir 250 spectateurs.

Les deux surfaceuses sont électriques et la neige retirée de la patinoire sera récupérée pour être filtrée en eau potable.

Bien que la date soit encore inconnue, une journée portes ouvertes au public est dans les plans de la Ville de Trois-Rivières.