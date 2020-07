Volvo a toujours placé la sécurité en haut de sa liste de priorités. Difficile pour la compagnie d’ignorer un problème massif d’une invention qui lui revient. En effet, plus de 2,18 millions de véhicules de par le monde ont un problème de ceinture de sécurité. Volvo va rappeler tous ces véhicules pour réparer un câble en acier qui pourrait s’user, réduisant ainsi la capacité de retenue des ceintures de sécurité avant. C’est le plus grand rappel de l’histoire de la société en 93 ans. Le rappel concerne les Volvo S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 et S80L, produites entre 2006 et 2019.

Les propriétaires des véhicules concernés seront contactés par lettre du mois de juillet. Il leur sera demandé d’apporter leur voiture chez leur concessionnaire Volvo pour faire remplacer le fil d’acier par un support fixe. Le constructeur automobile a déclaré qu’aucun accident ou blessure n’avait été signalé. La pièce d’origine et la pièce de rechange proviennent du fournisseur suédois Autoliv. Le nombres de véhicules rappelés au Canada n’a pas été divulgué

Unités par marché

Suède 412.000 États-Unis : 308 000 Chine 245 000 Allemagne 178.000 ROYAUME-UNI 169.000

Source : Volvo

L’article Volvo annonce son plus grand rappel de l’histoire est apparu en premier sur Benoit Charette.