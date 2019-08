Vols dans des résidences : un jeune homme arrêté

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé, mercredi, à une perquisition et à une arrestation en lien avec des introductions par effraction.

Mercredi matin vers 10 h 40, les enquêteurs se présentés dans une résidence de la rue Bureau, secteur centre-ville, afin de vérifier la présence d’un individu suspecté d’être l’auteur de plusieurs introductions par effraction.

À la vue des policiers, il s’est sauvé et les patrouilleurs ont effectué le ratissage du secteur. Il est finalement revenu sur les lieux où ceux-ci ont procédé à son arrestation. Un autre individu qui était sur place faisait l’objet d’un mandat d’arrestation et fut aussi arrêté par les policiers ainsi qu’une jeune femme, qui fut arrêtée pour entrave au travail des policiers.

Munis d’un mandat de perquisition, les enquêteurs ont fouillé les lieux et ont retrouvé plusieurs objets qui furent reliés aux vols commis dans les résidences. Les deux individus âgés dans la vingtaine comparaîtront aujourd’hui au Palais de justice de Trois-Rivières. Le premier faisant face à des accusations d’introduction par effraction et vols. Le second, pour un mandat d’arrestation en vertu de menaces, dans un autre dossier. La jeune femme fut libérée par sommation.