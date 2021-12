Vols commis dans des voitures: trois personnes arrêtées

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont arrêté trois suspects à la suite de vols commis à l’intérieur des véhicules.

Depuis le mois de novembre, plusieurs vols dans des véhicules ont été recensés sur le territoire. Les suspects commettaient leurs délits la nuit et ciblaient principalement des outils, des objets électroniques ainsi que des cartes bancaires.

Après ces vols, ils se dirigeaient dans des dépanneurs et effectuaient des achats avec les cartes volées. L’enquête a permis de cibler un véhicule suspect et de le relier à trois individus, deux hommes et une femme.

Le jeudi 16 décembre, une perquisition a été réalisée par les enquêteurs et les patrouilleurs, dans une résidence de rue Whitehead. Plusieurs objets volés d’une valeur de plus de 5000 $ ont été retrouvés dans l’appartement.

Le couple qui se trouvait à l’intérieur a été arrêté et conduit au Quartier général.

À ce moment, le troisième suspect recherché ne se trouvait pas sur les lieux, mais vers 21h00, les patrouilleurs ont localisé l’individu et l’ont arrêté pour vols et fraudes.

L’homme de 27 ans était suspecté d’être en possession d’une arme à feu. Une perquisition réalisée à son domicile sur la rue Sainte-Catherine aura permis aux policiers de retrouver une arme à feu qui était rapportée volée.

Le couple arrêté pour des infractions de vols et fraudes, un homme de 28 ans et une femme de 21 ans, ont été remis en liberté avec promesse de comparaître à une date ultérieure. Le troisième individu, Alexandre Tourigny 27 ans, a comparu par visioconférence et est demeuré détenu. Il sera de retour au tribunal le 21 décembre pour son enquête sur remise en liberté. (M.E.B.A.)