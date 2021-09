Vols à l’étalage: un suspect recherché

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières sollicitent l’assistance de la population afin d’identifier l’auteur de plusieurs vols dans les dépanneurs.

Depuis le mois de juin dernier, un individu s’est présenté à cinq reprises dans des dépanneurs afin d’effectuer des vols par distraction. Le modus operandi est le suivant: le suspect se présente dans un dépanneur, jamais le même, entre 21h30 et 5h00 la nuit. Il se présente au commis et demande plusieurs cartons de cigarettes ou billets de lotto.

Lorsque le commis met la marchandise sur le comptoir, le suspect redemande un nouvel article. Lorsque le commis s’exécute et lui tourne le dos, il s’empare des items qu’il place dans un sac réutilisable et prend la fuite. La valeur de chaque vol varie entre 250$ et 1100$.

Le suspect semble âgé début trentaine, mesurant environ 1,80m et 90 kg. Il porte les cheveux longs de couleur bruns.

Toute personne qui serait en mesure d’identifier le suspect peut transmettre l’information pertinente de façon confidentielle via la ligne Halte au crime au (819) 691-2929 # 7.