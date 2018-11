Vol de véhicules : deux personnes arrêtées

Crédit photo : Photo archives

TROIS-RIVIÈRES. Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé, mardi midi, à deux arrestations en lien avec des vols de véhicules.

Les deux suspects, un homme âgé de 41 ans et une femme âgée de 33 ans, ont été arrêtés grâce à la vigilance des enquêteurs qui les ont surpris sur les terrains d’une résidence du secteur des Forges. Depuis le mois de mai dernier, plusieurs vols de motos et de camions ont été perpétrés sur le territoire ainsi que sur le territoire de la Sûreté du Québec.

Les démarches d’enquêtes avaient permis de cibler Dominique Paquin comme l’auteur principal de ces délits. On dénombre au total pas moins de 10 motocyclettes volées, 5 camions, 1 remorque et divers vols d’essence et de plaques d’immatriculation.

Le suspect a été arrêté en compagnie de sa complice et conduit au Quartier général. Celle-ci a été remise en liberté avec une promesse de comparaître. Dominic Paquin, originaire de Montréal, a comparu au Palais de justice aujourd’hui sous des accusations de vol de véhicule.