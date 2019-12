Vol de manteau : trois personnes arrêtées

Trois individus, tous de Trois-Rivières, ont été arrêtés en soirée, mercredi, à la suite d’un vol à l’étalage survenu vers 19h dans un magasin d’un centre commercial, à Victoriaville.

«Un individu s’est emparé d’un manteau dans un commerce de sport pour ensuite s’enfuir à la course et monter à bord d’un véhicule dans lequel se trouvaient deux autres personnes. Ils ont quitté les lieux, mais la rapidité d’intervention des policiers a permis de localiser le véhicule quelques minutes plus tard dans le stationnement d’un dépanneur du boulevard Jutras Ouest», a relaté la sergente Aurélie Guindon du Service des communications de la Sûreté du Québec.

Ainsi, les policiers ont procédé à l’arrestation des trois occupants, soit deux hommes âgés de 21 ans et de 43 ans et une femme de 37 ans. Les patrouilleurs ont aussi récupéré le manteau volé.

Le jeune homme de 21 ans, celui qui aurait commis le vol, a été détenu et devrait comparaître, jeudi. Il pourrait faire face à des accusations de vol qualifié, de supposition de personne et de menaces.

La possible accusation de vol qualifié vient du fait qu’un commis du magasin s’est lancé à la poursuite du malfaiteur qui, dans sa course, aurait fait un mouvement ayant pu faire craindre pour sa sécurité.

Cet individu faisait déjà l’objet de trois mandats d’arrestation pour des délits commis antérieurement.

L’autre homme et la femme ont, pour leur part, été libérés et pourraient faire l’objet d’accusations ultérieures en lien avec cette affaire.