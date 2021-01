Vol à La Perle rare : suspect à identifier

La Direction de la police de Trois-Rivières sollicite l’aide de la population pour identifier le suspect d’un vol qualifié commis à la bijouterie La Perle rare, située aux Galeries du Cap, le 28 novembre dernier.

Sous la menace de son arme, l’individu avait exigé qu’un employé lui remette argent et contenu. Suite à l’intervention d’un autre employé de la bijouterie, le voleur avait décidé de quitter les lieux en repartant avec une mince somme d’argent. Le ratissage des environs n’avait pas permis de le localiser.

Le suspect est un homme de race blanche âgé entre 30 et 40 ans et mesurant environ 1,80 mètre. Il s’exprime en français et portait les cheveux châtains courts avec une légère barbe.

Toute personne possédant de l’information concernant l’individu est invités à communiquer avec le sergent-détective Yannick Bilodeau, responsable du dossier, au 819 691-2929 poste 3474.