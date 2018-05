Les Voix Acoustiques dans la cour de la Vieille prison

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

FESTIVOIX. Michel Pagliaro, King Melrose, Les Frères Lemay et Pépé et sa guitare sont quelques-uns des artistes qui fouleront les planches de la nouvelle scène des Voix Acoustiques du FestiVoix de Trois-Rivières.

La nouvelle scène des Voix acoustiques, commanditée par Le Trou du diable, proposera un rendez-vous convivial pour le 5 à 7 dans la cour arrière de la Vieille prison. Au programme: menu BBQ en plein air préparé par La Maison de Débauche, bière de microbrasserie et concerts intimes de musique acoustique.

«Pour créer une nouvelle scène, ça prend notamment un besoin artistique et musical, ainsi qu’un beau lieu au centre-ville. J’ai eu le coup de cœur pour la cour arrière de la Vieille prison et son patrimoine. On a rapidement eu des idées pour occuper le lieu. Il y aura beaucoup de variété et de diversité sur cette scène», raconte Thomas Grégoire, directeur général du FestiVoix de Trois-Rivières.

Cette scène pourra accueillir entre 300 et 400 personnes.

C’est Michel Pagliaro qui ouvrira officiellement la scène le 28 juin en revisitant ses plus grands succès dans une formule de duo acoustique. On y verra également King Melrose (29 juin), Les Frères Lemay (30 juin), Daran (1er juillet), Pépé et sa guitare (4 juillet), la fanfare tzigane Gypsy Kumbia Orchestra (5 juillet), Aliocha (6 juillet), Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs (7 juillet) et Paule Landry qui présentera un spectacle hommage à l’œuvre d’Edith Piaf, mais aussi de La Bolduc à Claude Léveillée, le 8 juillet.

De lyrique à classique

Cette année, la scène des Voix Lyriques s’ouvre également à la musique classique et devient les Voix Classiques.

Cela permettra notamment d’accueillir la harpiste trifluvienne Valérie Milot qui prépare un concert spécialement créé pour souligner le 25e anniversaire du FestiVoix. Ce spectacle du 30 juin s’intitule Solo Électrique / Acoustique.

Le pianiste nicolétain Jean-Michel Blais viendra présenter les pièces de son deuxième album et émouvoir le public avec ses mélodies le 7 juillet. On verra également le quatuor lyrique Quartom (29 juin), la soprano Caroline Gélinas (6 juillet) et l’ensemble Les Songes (8 juillet) spécialisé dans la musique baroque.

Les spectacles de cette scène auront lieu à 16h à la Maison de la culture. Notons que les billets pour assister aux spectacles des Voix Classiques doivent être achetés indépendamment du passeport. Les détenteurs du passeport du FestiVoix bénéficieront toutefois d’un rabais de 10$ à l’achat de leur billet de concert.

On peut se procurer les billets de cette scène auprès de la billetterie de la salle Thompson (enspectacle.ca / 819 380-9797).

Le jazz sous toutes ses facettes

Du côté des Voix Jazz, les festivaliers pourront découvrir le groupe trifluvien Blues Jar (28 juin), They Call Me Ruico (29 juin), Rafael Zaldivar (1er juillet), Chet Doxas (4 juillet), le trio français Sax Machine (5 juillet), le maître guitariste jazz manouche Stephane Wrembel (6 juillet), Fabiola Toupin (7 juillet) et Claude Bolduc (8 juillet) qui présentera son concert Je jazz en français.

Le FestiVoix se déroulera du 28 juin au 8 juillet. Les passeports et les billets journaliers sont également en vente en ligne au www.festivoix.com.