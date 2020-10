Voiture électrique: nouveau service d’autopartage à Trois-Rivières

La Station Roulez Électrique de Trois-Rivières ajoute une nouvelle corde à son arc d’activités écologiques en lançant le service d’autopartage à l’aide de voitures 100% électriques, de concert avec l’entreprise GoClico.

Étant donné que Trois-Rivières n’avait pas encore d’offre d’autopartage en libre-service sur son territoire, le président et fondateur de Roulez Électrique, Sylvain Juteau, a tout de suite vu le potentiel d’affaires.

«Notre station est un projet toujours en innovation constante depuis 2014, déjà. Les électromobilistes du Québec connaissaient tous notre station, car c’est le meilleur endroit pour arrêter entre Montréal et Québec. On est unique au monde! Même en Norvège, il n’y a pas un concept comme le nôtre. Ils n’ont pas de station de recherche avec un électro-pompiste sur place qui est là pour aider les nouveaux automobilistes, les néophytes. On veut que ça devienne comme une gare électrique», a-t-il expliqué.

«D’abord, il ne suffit que de s’abonner à notre service qui est totalement gratuit. Ensuite, ça fonctionne avec l’application mobile GoClico où vous pouvez réserver l’auto. Le coût de location est à 18$ de l’heure, et de 9$ la demi-heure additionnelle. Il est aussi possible de réserver la voiture pour la journée complète au montant de 79$. La Bolt offre jusqu’à plus de 400 kilomètres d’autonomie. Il est important de rappeler qu’une voiture en autopartage en remplace dix! Cette initiative de développement durable répond à un besoin exprimé autant par les citoyens que les entrepreneurs.»

Pour bénéficier du service d’autopartage, c’est simple. L’utilisateur n’a qu’à réserver sur l’application mobile gratuite à l’aide de son téléphone intelligent, à rouler et à payer via la plateforme sécurisée. Et pour démarrer la voiture? Votre abonnement avec GoClico vous fournit une carte de membre qui servira de démarreur automatique.

«On cherche toujours à développer de nouveaux services et on aime l’idée d’offrir une voiture avec une structure pour contrôler les accès et les clés nous-mêmes. On a eu du succès avec nos utilisateurs et notre association avec Roulez Électrique se veut notre premier lancement officiel. C’est une belle opportunité pour nous», a pour sa part commenté Luc Simard, vice-président de GoClico.

Rappelons que la Station Roulez Électrique est située sur la rue des Volontaires, à Trois-Rivières, et s’est donné pour mission de démocratiser la voiture électrique et de démystifier son usage et sa technologie. Pour en savoir plus, visitez le www.roulezelectrique.com.